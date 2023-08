Kletterer (36) stürzte 15 Meter in die Tiefe

Das Unglück ereignete sich kurz vor 13 Uhr. Im Gemeindegebiet von Kirchdorf in der Fleischbank Ostwand des Wilden Kaisers waren die Kletterer unterwegs. Eine 41-Jährige sicherte am Standplatz den 36-Jährigen, welcher sich im Vorstieg befand. Nach etwa sieben bis acht Metern in der ersten Seillänge rutschte der Mann von einer Trittleiste und stürzte in die beiden Sicherungsseile.