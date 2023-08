Opfer der Flut: „So hoch stand bei uns das Wasser“

Von der Versicherung hätten sie bereits gehört: „Wir bekommen eine Pauschale von 10.000 Euro, daran lässt sich nicht rütteln.“ Damit bekommt man nicht einmal eine Heizung. . . Am liebsten, so sagen die Südsteirer, würden sie ausziehen, diesen Albtraum hinter sich lassen - „aber wer kauft das in diesem Zustand?“