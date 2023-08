Dank der „Krone“-Familie: 445.000 € für Flutopfer!

Doch wenn die Katastrophe ein Gutes hatte, dann das: Dass es deutlich machte, wie sehr die Steirer zusammenhalten, wenn es darauf ankommt, und was die große „Krone“-Familie tatsächlich in Bewegung setzen kann. Denn sofort starteten wir einen Spendenaufruf für Flutopfer. Und binnen kürzester Zeit kamen bislang 445.000 Euro für die Steiermark und Kärnten zusammen. Unglaublich! Ein großes Danke an Sie alle!