„Ich hoffe, dass wir den Schutzplan nie brauchen“

Weitere Großprojekte befinden sich in Planung oder bereits in Umsetzung: So soll etwa künftig das Rückhaltebecken Lassnitz in Deutschlandsberg gut 1000 Menschen und 1039 Gebäude schützen. Zehn Millionen Euro werden hierfür investiert, der Baubeginn für das neue Rückhaltebecken soll 2025 erfolgen, 2028 will man fertig sein.