Hochwasser: „Mama, ich will endlich wieder heim“

Kaputte Haushaltsgeräte stapeln sich

Erst bei genauerem Hinsehen offenbaren sich die Ausmaße der Katastrophe: Vor vielen Kellern laufen Pumpen, in Hauseinfahrten stapeln sich kaputte Haushaltsgeräte und Möbel. So auch am Anwesen von Familie Wagner, die das Unwetter hart getroffen hat. „Ich bin 67 Jahre alt aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Alois Wagner und setzt nach: „Binnen einer halben Stunde war unsere Existenz zerstört, alles ist kaputt.“