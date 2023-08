Wegen Kartenspiel: Bekannten dreimal überfahren

Wirt warf beide raus

Der Angeklagte hatte am 9. Februar in einem Lokal mit dem Wirt Karten gespielt, als sich ein Bekannter einmischte und dem 36-Jährigen offenbar schlechtes Spiel vorhielt. Darüber gerieten die beiden alkoholisierten Männer aneinander, worauf der Wirt die Streithähne vor die Tür setzte. Darauf stieg der mutmaßliche Täter in seinen zwei Tonnen schweren Wagen und dürfte gewartet haben, bis der 50-Jährige die Straße betrat, geht aus der Anklageschrift hervor.