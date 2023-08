Letzte Erinnerung an den Kaiserjäger aus Gablonz

Gablonz an der Neiße (Tschechisch: Jablonec nad Nisou) in Nordböhmen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Über Jahrhunderte war die bis 1945 überwiegend von deutschsprachigen (Alt-)Österreichern, den sogenannten Sudetendeutschen, besiedelte Stadt ein bedeutendes Zentrum der Glas- und Schmuckindustrie der Monarchie. Mittels Schiffen wurden die Produkte in alle Welt exportiert – unter anderem an Bord des Dampfers „Gablonz“, der vornehmlich nach Indien, Pakistan und den fernen Osten fuhr.