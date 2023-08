Schlafendes Baby in den Rücken gebissen

Warum hat „Skale“ zugebissen? Diese Frage stellt sich in Regau die Besitzerin des dreijährigen Schäfer-Malamut-Mix, der am Donnerstagvormittag einen acht Monate alten Buben schwer verletzt hat. Der kleine Samu war mit seiner Mama von NÖ auf Besuch bei der Freundin in Regau und die Mama hatte das Baby gegen neun Uhr am Vormittag für ein Schläfchen im Nebenraum hingelegt, die Tür zugemacht.