Schulstreik: Unsere Zukunft ist nicht verhandelbar

An diesem Freitag vor genau fünf Jahren saß Greta Thunberg das erste Mal vor dem schwedischen Parlament. Millionen Schülerinnen entscheiden sich in den darauffolgenden Monaten, freitags ebenfalls nicht mehr in die Schule, sondern fürs Klima auf die Straße zu gehen. Der Kampf für das Überleben der Eisbären wird plötzlich ein Thema der breiten Öffentlichkeit. Und die Klimakrise wird nach 50 Jahren endlich als das verstanden, was sie ist: ein Kampf um den Erhalt unserer gemeinsamen Lebensgrundlage.