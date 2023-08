König Charles gratuliert Engländerinnen zum Finale

König Charles III. hat den englischen Fußballerinnen zum Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft gratuliert und drückt die Daumen für die Partie gegen Spanien! „Meine Frau und ich gratulieren gemeinsam mit unserer ganzen Familie den mächtigen Lionesses zum Erreichen des Finales der Weltmeisterschaft und übermitteln unsere allerbesten Wünsche für das Spiel am Sonntag“, hieß es in einer Nachricht des britischen Monarchen an Trainerin Sarina Wiegman und ihr Team.