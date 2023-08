Hitziger Festival-Start für 50.000 „Frequencianer“

Unwetterwarnung in St. Pölten

Bereits am Feiertag sicherten sich die ersten „Early Campers“ die besten Plätze. Am Mittwoch bevölkerten dann immer mehr Feierwütige das Festivalgelände. Kurz vor 17 Uhr sorgte dann eine Unwetterwarnung mit Wind- und Hagel-Prognose für ein getrübtes Campingvergnügen. Nach der kurzzeitigen Räumung des Areals im vorigen Jahr setzt der Veranstalter auf Vorsicht: „Bitte sichert eure Zelte und begebt euch nach Möglichkeit in eure Autos oder an geschützte Orte“, hieß es in einem ersten Posting. Gegen Abend fielen dann ein paar Regentropfen.