Unwetterzellen kommen auf Frequency Festival zu

Morgen, Donnerstag, startet erneut das Frequency Festival in St. Pölten (NÖ). Während in den kommenden Tagen jede Menge Sonnenschein prognostiziert wird, hat man am Anreisetag nicht ganz so viel Glück. Zuletzt wurde sogar eine Unwetterwarnung mit starkem Wind und Hagel ausgesprochen. Man solle sich in Sicherheit begeben, hieß es seitens der Organisatoren.