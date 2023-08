Causa Siemens: Willi Muzyczyn bestreitet Vorwürfe

Der Betrugsskandal rund um Siemens schlägt immer höhere Wellen, kaum ein Tag, an welchem nicht eine neue Facette aufpoppen würde. So berichtete der „Standard“, dass die Kongresskultur Bregenz GmbH (Festspielhaus) sowie die Alpenländische Gemeinnützige Wohnbau GmbH ebenfalls involviert sein könnten - das lege zumindest eine von Siemens-Anwälten verfasste Sachverhaltsdarstellung nahe. Demnach seien auch bei Projekten mit diesen beiden Unternehmen überhöhte Rechnungen gestellt worden. „Besonderer Nutznießer“ sei ein Mann gewesen, den in Bregenz jeder kennt: der Ex-SPÖ-Stadtrat Willi Muzyczyn, Vizepräsident der Festspiele und ehemaliger Geschäftsführer der Alpenländischen.