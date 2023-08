Mehrere Wanderer hingen bei „Hildes Rast“ fest

Keine Lampe dabei

Wenig später der nächste Einsatz bei „Hildes Rast“: Zwei deutsche Urlauber, ein 57-Jähriger und eine 46-Jährige, waren erst gegen 14.30 Uhr in den Klettersteig eingestiegen, kamen aber langsamer voran und statt nach zweieinahalb Stunden kamen sie erst nach fünfeinhalb Stunde gegen 20 Uhr beim Gipfel der Drachenwand an. Anschließend begaben sich die beiden sofort über den Hirschsteig in den Abstieg. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung wurde es immer schwieriger, vor allem, da niemand eine Stirnlampe dabei hatte. Gegen 21.10 Uhr befanden sich die Urlauber zwischen den Punkten „Rache des Drachen“ und „Hildes Rast“ in einer Höhe von 900 Metern Seehöhe. Die 46-Jährige wollte in der Dunkelheit nicht mehr weitergehen und man rief die Bergretter, die wegen des vorherigen Eisatzes noch in der Ortsstelle waren. Sie brachten die Urlauber gegen 23.25 Uhr sicher ins Tal zurück.