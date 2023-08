„Blaulicht-Lufttaxi“ für festsitzende Familie

Am Ende war es das Lufttaxi, das für ein glückliches Ende sorgte: Der Polizeihelikopter „Libelle“ aus Linz flog insgesamt dreimal auf den Berg und holte die vier Wanderer per Taubergung aus ihrer misslichen Lage. Verletzt wurde niemand, eine Rechnung wird die Familie auch nicht bekommen - die Polizei verrechnet in der Regel keine Rettungsaktionen.