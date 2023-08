Vater ließ Sohn (15) allein am Klettersteig zurück

Ein 44-jähriger Deutscher und sein 15-jähriger Sohn fuhren am Dienstagvormittag von Ramsau am Dachstein mit der Dachstein-Südwandbahn auf den Hunerkogel. Von dort wanderten die beiden entlang der präparierten Pistengerätspur zur Seethalerhütte am Dachsteingletscher, Gemeindegebiet Hallstatt. Schon dort bemerkten sie, dass während des Schlechtwetters der vergangenen Tage Neuschnee gefallen ist und die Temperaturen stark gefallen sind.