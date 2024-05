Klettersteige wurden wieder zur Sportler-„Falle“

Am Samstag um 12 Uhr brach eine 37-jährige Bulgarin aus Wien gemeinsam mit zwei Freunden in Richtung des 1261 Meter hohen Mahdlgupf in der Gemeinde Steinbach am Attersee auf. Als Aufstiegsroute wählten sie den mit der Schwierigkeit D/E bewerteten Klettersteig. Während des Aufstiegs über den anspruchsvollen Klettersteig wurden die Kräfte der Bulgarin immer weniger und sie verlor – noch bevor sie dann in der Folge den Notruf absetzte – bereits einmal kurz den Halt. Der „Sturz“ wurde vom Klettersteigset aufgefangen.



Notruf betätigt

Gegen 16.30 Uhr verständigten die Alpinsportler dann via Notruf die Rettungskräfte. Die 37-Jährige musste vom Hubschrauber der Flugpolizei mittels Taus aus dem Klettersteig gerettet und ins Tal verbracht werden. Ihre beiden Begleiter gingen nach der Rettung den Klettersteig weiter auf den Gipfel. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.



Klettersteig der Stufe C

Am frühen Samstagnachmittag stiegen ein 38-jähriger Deutscher aus Wien, ein 39-jähriger Wiener und ein 47-jähriger Deutscher aus Wien in den Laserer Alpin Klettersteig am „Vorderen Gosausee“. Der Klettersteig ist mit der Schwierigkeit C ausgewiesen, für welchen die Kletterer entsprechend ausgerüstet waren. Noch im ersten Drittel des Klettersteigs geriet der 38-jährige Deutsche in Angst und war unfähig den Steig weiter zu bestreiten.



Unverletzt, aber hilflos

In unmittelbarer Nähe vorbeikommende Wanderer verständigten daraufhin über Notruf 140 die Bergrettung. Die Männer des Bergrettungsdienstes – Ortsstelle Gosau – fuhren daraufhin zum Einsatzort und konnten den hilflosen, jedoch unverletzten Mann in kurzer Zeit mittels Mannschaftszug auf den darüber liegenden Wanderweg retten. Seine zwei Begleiter konnten selbstständig aus dem Klettersteig aussteigen und anschließend mit ihrem geretteten Kletterkollegen zurück zum Ausgangspunkt wandern. Es wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.