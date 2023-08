Altach schnappt sich auch noch Youth League-Sieger

Sprung in die Bundesliga

Im darauffolgenden Sommer schaffte Ingolitsch den Sprung in die Bundesliga - allerdings nicht bei Serienmeister RB Salzburg, sondern bei St. Pölten. Für die Niederösterreicher bestreitet er in drei Saisonen 81 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore und acht Assists leistet. Neben 20 Gelben Karten stehen in dieser Zeit auch zweimal Gelb-Rot in den „Akten“.