Aufsteiger fügte Rotenbergern Auftaktniederlage zu

Abwehrfehler erzwungen

Trotz der Pleite zählen viele die Rotenberger zu den Favoriten. Auch, wenn ein Aufstieg nicht infrage kommt. „Wir setzen auf einheimische Spieler, deshalb haben wir in der Kadertiefe für die Regionalliga zu wenig Qualität“, weiß Nußbaumer. Für Alberschwende, den Vorarlbergliga-Meister des Vorjahres, begann die neue Saison wie die alte endete. Mit einem Sieg in einem Wälderderby. In der letzten Runde 2022/23 wurde Andelsbuch besiegt, jetzt musste Rotenberg daran glauben. „Wir waren bissig und zweikampfstark. Wir haben die Abwehrfehler erzwungen“, freute sich FCA-Trainer Rene Fink.