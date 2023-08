Darmstadt blamiert sich, Hoffenheim weiter

In der ersten Runde des DFB-Pokals unterlagen die mit Christoph Klarer, Mathias Honsak und Emir Karic in der Startelf eingelaufenen Hessen am Montag mit 0:3 beim FC Homburg aus der Regionalliga Südwest. Die Homburger stehen als einziger Viertligist in der zweiten Runde. Die TSG Hoffenheim mit Florian Grillitsch kam hingegen nach schwachem Start mit einem 4:1 bei Drittligist Lübeck souverän weiter.