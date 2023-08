„Da fühlt man sich fast wie eine Prinzessin!“

Am vergangenen Wochenende war es so weit: Unser „Krone“-Gewinnerpaar Birgit und Helmut Mayer aus Kematen an der Krems durfte seinen Kurztrip nach Bad Ischl antreten. Eingecheckt haben die beiden im 4* Superior Villa Seilern Vital Resort, sie genossen eine Stadtführung samt Besuch von Kaiservilla, Park und Marmorschlössl, waren begeistert von der Vorstellung „Der Vogelhändler“ beim Lehár Festival, und am Sonntag folgte dann der große Höhepunkt des Traumpreises: Gestärkt vom Mittagessen im Grand Café Zauner auf der Esplanade nahmen die Gewinner in der Original-Kutsche der Sissi-Filme Platz. Und dann ging es als Teil der Kutschengala auch schon winkend und strahlend los.