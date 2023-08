Kanye West macht seine Frauen zum Accessoire

Kim musste Kleiderschrank aussortieren

In ihrer Show „Keeping Up With The Kardashians“ machte Kim dies einmal zum Thema und verriet: Wegen Kanye habe sie ihren Kleiderschrank aussortiert und einer Komplettüberholung unterzogen. Selbst einen Stylisten habe ihr Gatte, der damals noch Designer war, ihr zur Seite gestellt, nichts dem Zufall überlassen.