Red Bull klagt EU-Wettbewerbshüter

Fünf Monate nach Hausdurchsuchungen in der Firmenzentrale in Fuschl am See in Salzburg und in mehreren europäischen Niederlassungen hat der Energy-Drink-Hersteller Red Bull nun die EU-Wettbewerbshüter verklagt. Die Vorwürfe wettbewerbswidrigen Verhaltens seien „offensichtlich unbegründet“, heißt es in der Klageschrift.