Tom Kaulitz: „Der Buzzer verändert dein Leben“

Dabei war es gar nicht so sicher, dass die beiden zusagen würden, in der Show mitzumachen: „Wir verraten ein Geheimnis: Wir wurden schon für die allererste Staffel angefragt. Aber damals waren wir ein bisschen schüchtern. Wir sind eh schüchterne Mäuse. Dieses Mal hatten wir aber einfach Lust. Wir dachten, es macht bestimmt Spaß“, so die Brüder. Die übrigens total unvorbereitet in die Sendung kommen, da sie in den USA leben und nur die amerikanische Version mitbekommen: „Wir haben noch keine ganze Staffel und keine ganze Folge von ‚The Voice‘ gesehen“, gibt Heidi-Klum-Gatte Tom Kaulitz zu. Da heißt es also ins kalte Wasser springen: „Tom und ich bereiten uns grundsätzlich nicht so intensiv vor. Wir glauben, nichts ist so schön wie das erste Mal - das ist bei vielen Sachen so. Und darum dachten wir, wir stürzen uns einfach ganz unvorbereitet da rein“, freut sich Bill auf die Erfahrung.