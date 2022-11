Der ÖSV-Rohdiamant ist bereits auf dem Weg zurück

Mittlerweile ist die Reha voll angelaufen. „Rundherum sind eigentlich alle mit der Entwicklung meines verletzten, linken Knies sehr zufrieden. Ich habe keine Schmerzen und auch keine Schwellungen“, erzählt Olivier, die sich in den kommenden Monaten ganz auf ihre Matura am Skigymnasium Stams konzentrieren will. „Ich mache mir keinen Stress, was das Comeback angeht. Ob ich im April oder erst im Juli wieder Skifahren kann, macht für mich keinen großen Unterschied.“