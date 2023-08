THQ Nordic kündigt Action-RPG „Titan Quest 2“ an

Im Rahmen eines Showcases kündigte THQ Nordic, das nach der Insolvenz von THQ 2016 die Markenrechte an u.a. „Titan Quest“ übernommen hatte, nun den zweiten Teil des Action-RPGs an, das Spielern eine Rückkehr in die „klassische, von Sagen inspirierte Welt“ des antiken Griechenlands ermöglichen soll.