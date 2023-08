London: Wagner-Söldnern wird Geldhahn abgedreht

Ziel sei es, Personalkosten einzusparen, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit und bezog sich auf das tägliche Bulletin des Militärgeheimdienstes. Es bestehe die „realistische Möglichkeit“, dass das Präsidialamt in Moskau die Wagner-Söldner nicht mehr finanziere. Der britische Geheimdienst nimmt an, dass dieser Schritt mit der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage in Russland zusammenhängt.