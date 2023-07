Wagner-Kämpfer mordete in Russland weiter

Der 25-jährige kirgisische Staatsbürger Jaroslaw Schechowzow wird verdächtigt, zwei Wagner-Söldner in der Oblast Woronesch ermordet zu haben. Darüber schreiben die Telegram-Kanäle Baza, Astra und Ostoroschno_nowosti. Laut Medienberichten waren am 6. Juli in der Nähe der Autobahn, die von der russischen Stadt Woronesch in die ukrainische Stadt Luhansk führt, zwei tote Männer in Militäruniform entdeckt worden. Neben ihnen stand ein Pkw, darin befanden sich Waffen. Experten stellten fest, dass die Männer durch Schüsse ums Leben gekommen waren.