Reh querte Straße: Bikerpaar wurde schwer verletzt

Bikerpaar wurde in Feld geschleudert

Durch die Kollision kamen der 55-Jährige zu Sturz, wobei die beiden in ein Feld geschleudert wurden. Ein Anrainer, welcher den Unfall akustisch wahrnehmen konnte, begab sich zur Unfallstelle und setzte die Rettungskette in Gang. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nach notärztlicher Versorgung mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels verbracht.