„Salzburg hat Touristen ja immer eingeladen“

Die Wünsche von 2800 Einheimischen will die Stadt Salzburg künftig in die Entwicklung des Tourismus einfließen lassen. Und auch eine Hamburger Agentur soll einen „Blick von außen“ ermöglichen – die „Krone“ hat berichtet. Alleine in der Stadt Salzburg gab es im verregneten Juli heuer 203.956 Ankünfte mit 373.611 Übernachtungen – ein Plus von drei Prozent gegenüber 2024.