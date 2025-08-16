Gut Aiderbichl lag Alvaro Soler zu Füßen

Der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler verzauberte zu Mariä Himmelfahrt seine Fans in Henndorf. Knapp 3000 Zuseher – vor allem Frauen und Teenie-Girls – waren mit dabei. Auf ihre Kosten kamen bei den Balladen mit Schmusepotenzial aber auch Verliebte!
Nachdem Tags zuvor die 80er-Ikone Nena vor vollem Haus die Bühne auf Gut Aiderbichl rockte, tat dies tags darauf Soler mit seinen Latin-Pophits „Sofia“ oder „La Cintura“.
Die eigentlichen Bewohner des Gnadenhofs bekamen von alledem nichts mit. Die umstehenden Stallungen blieben leer. Die Pferde und Rinder waren wie an allen anderen Abenden auf den entfernten Sommer-Weiden. Die Hunde kamen auf den Außenhöfen unter.
„Das Tierwohl steht bei uns selbstredend immer an erster Stelle“, sagt Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.
