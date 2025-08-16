Vorteilswelt
Konzert am Gnadenhof

Gut Aiderbichl lag Alvaro Soler zu Füßen

Salzburg
16.08.2025 10:29
Schmusebarde Alvaro Soler begeisterte die vor allem weiblichen Fans
Schmusebarde Alvaro Soler begeisterte die vor allem weiblichen Fans(Bild: Markus Tschepp)

Der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler verzauberte zu Mariä Himmelfahrt seine Fans in Henndorf.  Knapp 3000 Zuseher – vor allem Frauen und Teenie-Girls – waren mit dabei. Auf ihre Kosten kamen bei den Balladen mit Schmusepotenzial aber auch Verliebte!

0 Kommentare

Nachdem Tags zuvor die 80er-Ikone Nena vor vollem Haus die Bühne auf Gut Aiderbichl rockte, tat dies tags darauf Soler mit seinen Latin-Pophits „Sofia“ oder „La Cintura“. 

Lesen Sie auch:
3200 Fans pilgerten auf das Gut Aiderbichl, um Kultsängerin Nena zu sehen.
Hingucker in Salzburg
Nena begeistert Fans – und auch ein Polit-Pärchen
14.08.2025

Die eigentlichen Bewohner des Gnadenhofs bekamen von alledem nichts mit. Die umstehenden Stallungen blieben leer. Die Pferde und Rinder waren wie an allen anderen Abenden auf den entfernten Sommer-Weiden. Die Hunde kamen auf den Außenhöfen unter.

Viele junge Fans waren mit dabei
Viele junge Fans waren mit dabei(Bild: Markus Tschepp)

„Das Tierwohl steht bei uns selbstredend immer an erster Stelle“, sagt Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
