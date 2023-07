Baum stürzt in Salzburg durch Gewitter auf Obus

Kreisverkehr wurde überflutet

Die Landesfeuerwehr rückte zu sechs Einsätzen aus. Am Grenzübergang Walserberg auf der Westautobahn stürzten Bäume in Fahrtrichtung München auf die Fahrbahn. Es kam zu kurzen Verzögerungen. Am Airportcenter in Wals-Siezenheim wurde der Kreisverkehr am Airportcenter kurzzeitig überflutet. Das Wasser wurde jedoch vom Abwasserkanal abgefangen. In Fuschl am See mussten die Feuerwehrleute Keller auspumpen.