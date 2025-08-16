Start in neue Ära bei Bullen: „Wir sind bereit“

Samstag ist es so weit: Für Red Bull Salzburg beginnt mit dem ersten Bundesliga-Spiel bei den Frauen eine neue Ära. Auch wenn die Mannschaft von Trainer Dusan Pavlovic zum Auftakt auf Leistungsträgerinnen verzichten muss, ist die Vorfreude groß.
Nach dem Torfestival im Cup bei Alberschwende (8:0) beginnt für die Red Bull Salzburg Damen heute (13.30) das Bundesliga-Abenteuer. Wie beim Bergheim-Abschied im Mai (1:1) findet auch der Start in die neue Ära von Red Bull bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen statt. „Das Spiel im Cup haben wir gebraucht. Wir sind bereit“, kribbelt es bei Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic schon.
„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Vorbereitung ist nett und schön, aber es geht darum, dass man Meisterschaft spielt“, sagt der 39-Jährige rund einen Monat nach offiziellem Vorbereitungsstart. Mit Theresa D’Angelo, Lea Krinzinger, Lara Ritter und Emily Schimm bringt ein Quartett frischen Wind von der Donau an die Salzach. Insider-Tipps haben die vier freilich mitgebracht. „Wir haben geredet, aber im Endeffekt kann man sich in der Bundesliga wenig überraschen“, weiß Pavlovic.
Bei der großen Premiere müssen jedoch einige Leistungsträgerinnen zuschauen: Katja Wienerroither, Lucia Orkic und Alessia Pamminger. Letztgenannte erlitt Ende Mai einen Knöchelbruch, wird noch mindestens bis Oktober fehlen. „Sie macht schnelle Fortschritte“, meint Pavlovic. Erst im August verletzte sich Kapitänin Orkic, die am Spielfeldrand mitfiebert und ihren ersten Auftritt herbeisehnt: „Es ist eine unglaublich große Ehre, diesen Umbruch mitzuerleben und als Kapitänin vorangehen zu dürfen.“
Ziel lautet Entwicklung
Was kann man von dieser Mannschaft in der Premierensaison erwarten? Als FC Bergheim wurde man in der Vorsaison Sechster, neun Punkte entfernt vom zehnten und letzten Platz. Heuer lastet aufgrund der Namensänderung mehr Aufmerksamkeit auf den Mädels. Bei der Zielsetzung gibt man sich bei den Bullen daher auch bedeckt, die Entwicklung stehe im Vordergrund. „Uns ist aber auch klar, dass es in der Bundesliga um Ergebnisse geht. Mein Ziel ist es, die zwei Sachen miteinander zu verbinden“, sagt Pavlovic.
