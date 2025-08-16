Start in neue Ära bei Bullen: „Wir sind bereit“

Ziel lautet Entwicklung

Was kann man von dieser Mannschaft in der Premierensaison erwarten? Als FC Bergheim wurde man in der Vorsaison Sechster, neun Punkte entfernt vom zehnten und letzten Platz. Heuer lastet aufgrund der Namensänderung mehr Aufmerksamkeit auf den Mädels. Bei der Zielsetzung gibt man sich bei den Bullen daher auch bedeckt, die Entwicklung stehe im Vordergrund. „Uns ist aber auch klar, dass es in der Bundesliga um Ergebnisse geht. Mein Ziel ist es, die zwei Sachen miteinander zu verbinden“, sagt Pavlovic.