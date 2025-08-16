Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstes Ligaspiel

Start in neue Ära bei Bullen: „Wir sind bereit“

Salzburg
16.08.2025 10:00
Genug geredet, am Samstag zählt‘s: Bundesliga-Auftakt für die Red Bull Salzburg Frauen rund um ...
Genug geredet, am Samstag zählt‘s: Bundesliga-Auftakt für die Red Bull Salzburg Frauen rund um Trainer Dusan Pavlovic.(Bild: Tröster Andreas)

Samstag ist es so weit: Für Red Bull Salzburg beginnt mit dem ersten Bundesliga-Spiel bei den Frauen eine neue Ära. Auch wenn die Mannschaft von Trainer Dusan Pavlovic zum Auftakt auf Leistungsträgerinnen verzichten muss, ist die Vorfreude groß.

0 Kommentare

Nach dem Torfestival im Cup bei Alberschwende (8:0) beginnt für die Red Bull Salzburg Damen heute (13.30) das Bundesliga-Abenteuer. Wie beim Bergheim-Abschied im Mai (1:1) findet auch der Start in die neue Ära von Red Bull bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen statt. „Das Spiel im Cup haben wir gebraucht. Wir sind bereit“, kribbelt es bei Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic schon.

„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Vorbereitung ist nett und schön, aber es geht darum, dass man Meisterschaft spielt“, sagt der 39-Jährige rund einen Monat nach offiziellem Vorbereitungsstart. Mit Theresa D’Angelo, Lea Krinzinger, Lara Ritter und Emily Schimm bringt ein Quartett frischen Wind von der Donau an die Salzach. Insider-Tipps haben die vier freilich mitgebracht. „Wir haben geredet, aber im Endeffekt kann man sich in der Bundesliga wenig überraschen“, weiß Pavlovic.

Lesen Sie auch:
Den Mädels der Bullen gelang ein perfekter Einstand.
Kantersieg im Cup
Perfekte Premiere für die Frauen von Salzburg
09.08.2025
Trotz 2:0-Führung
Jungbullen laufen Dreier weiter hinterher
15.08.2025

Bei der großen Premiere müssen jedoch einige Leistungsträgerinnen zuschauen: Katja Wienerroither, Lucia Orkic und Alessia Pamminger. Letztgenannte erlitt Ende Mai einen Knöchelbruch, wird noch mindestens bis Oktober fehlen. „Sie macht schnelle Fortschritte“, meint Pavlovic. Erst im August verletzte sich Kapitänin Orkic, die am Spielfeldrand mitfiebert und ihren ersten Auftritt herbeisehnt: „Es ist eine unglaublich große Ehre, diesen Umbruch mitzuerleben und als Kapitänin vorangehen zu dürfen.“

Ziel lautet Entwicklung
Was kann man von dieser Mannschaft in der Premierensaison erwarten? Als FC Bergheim wurde man in der Vorsaison Sechster, neun Punkte entfernt vom zehnten und letzten Platz. Heuer lastet aufgrund der Namensänderung mehr Aufmerksamkeit auf den Mädels. Bei der Zielsetzung gibt man sich bei den Bullen daher auch bedeckt, die Entwicklung stehe im Vordergrund. „Uns ist aber auch klar, dass es in der Bundesliga um Ergebnisse geht. Mein Ziel ist es, die zwei Sachen miteinander zu verbinden“, sagt Pavlovic.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
156.739 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
150.616 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
140.071 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2333 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1576 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1516 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf