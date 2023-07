Bergeeinsatz: Baum fällt auf Seilbahn in Wagrain

Straße war durch umgestürzte Bäume blockiert

Die Seilbahn zum Weißsee in Uttendorf (Pinzgau) war ebenso vom Sturm betroffen. Rettungskräfte konnten nur per Heli zum Enzingerboden, da die Stubachtalstraße teilweise durch Bäume blockiert war. Etwa 10 Personen waren nach drei Stunden aus den Gondeln gerettet und wieder in Sicherheit. Am Zellersee mussten Wasserrettung und Rotes Kreuz Zell am See eine Seebergung durchführen.