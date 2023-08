Rasen, Drängeln, Gewalt: Wilder Westen im Verkehr

„Es ist schon sehr auffällig, wir bemerken ein massives Ansteigen der Aggressivität in den vergangenen Monaten“, sagt Manfred Hageneder, Bezirkshauptmann von Linz-Land, im Gespräch mit der „Krone“. So gab es alleine in seinem Bezirk im Mai dieses Jahres 50 Betretungsverbote wegen häuslicher Gewalt, im Mai 2022 waren es „nur“ 32.