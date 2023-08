NBA-Star Antetokounmpo verzichtet auf WM-Teilnahme

„Jeder weiß, dass sich meine Leidenschaft und Liebe für meine Nationalmannschaft nie geändert hat und nie ändern wird“, schrieb Antetokounmpo am Freitag in den sozialen Medien. Er habe seinen Körper aber bis an die Grenzen gebracht, „um der Spieler zu sein, der ich sein muss, damit unser Team die gesteckten Ziele erreichen kann.“ Derzeit könne er sein gewünschtes Niveau nicht abrufen, „das ich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft brauche“.