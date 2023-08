Haslauer: Bargeld nur „Sommerloch-Thema“

FPÖ: „ÖVP-Granden ist egal, was Bevölkerung denkt“

Die FPÖ, die sich als Verfechterin von Bargeld sieht, kritisierte am Freitag vor allem die Aussagen von Haslauer. „Haslauer zeigt eindeutig auf, dass es den ÖVP-Granden völlig egal ist, was die Bevölkerung denkt und was der Kanzler will und bestimmt“, sagte Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. Immerhin hätten 530.000 Menschen das Volksbegehren für ein uneingeschränktes Zahlen mit Bargeld unterstützt.