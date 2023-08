Silber im Zehnkampf! Bronze über 5000 Meter

Österreichs sensationelle Erfolgsserie bei der U20-EM in Jerusalem wurde am Donnerstag fortgesetzt! Matthias Lasch holte mit der persönlichen Bestleistung von 8052 Punkten die Silbermedaille im Zehnkampf. Wenig später lief Kevin Kamenschak zu Bronze über 5000 m. Dies war für Rot-Weiß-Rot schon die fünfte Medaille in Jerusalem.