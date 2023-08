Betrugsermittler bringen Senioren ihre Tricks bei

„Psychologische Genies“ am Werk

Egal, ob Neffentrick oder falsche Polizisten: „Es geht um zwei Fakten: Der Trick funktioniert - und es geht um sehr viel Geld“, warnte Josef Janisch, Spezialist für Verbrechensvermeidung. Täter seien oft „psychologische Genies“, etwa aktuell häufig beim Kautionstrick. Dabei wird erzählt, dass verhaftete Angehörige nur gegen Kaution freikämen. Oft wird dabei auf aktuelle Geschehnisse Bezug genommen, um die Glaubwürdigkeit zu steigern. Die Anrufer seien meist bestens vorbereitet. Erst zuletzt habe er mit einem Paar gesprochen, das so alle Ersparnisse verloren habe: „Die waren so was von vif - und sind ihnen trotzdem auf den Leim gegangen.“