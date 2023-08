Einsamer Tod: Wie oft kommt das eigentlich vor?

Genügend Angebote für Senioren

„Einfach so Zutritt in eine Wohnung können wir uns natürlich nicht verschaffen“, sagt er. Dass jemand einsam in seiner Wohnung sterbe, lasse sich nicht verhindern. „Es muss aber niemand zehn Tage oder länger unentdeckt tot in der Wohnung liegen“, betont Innerebner, „es gibt für Senioren genügend Angebote, damit sie ein Netzwerk haben, das nach dem Rechten sieht.“