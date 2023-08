„Helikopter werden noch Monate in der Luft sein“

„Ihr kommt bis zum ersten Ort nach der Grenze, dann ist aus. Die Straßen sind entweder unter Wasser, von Bäumen versperrt oder ganz zerstört“, sagt Lieutenant Colonel Nina Raduha vom slowenischen Heer am Telefon. Was ein Lokalaugenschein in der slowenischen Region Koroška nahe Kärnten und der Steiermark werden hätte sollen, muss also ein Artikel aus Augenzeugenberichten werden. Eine Chance, die von den Unwettern besonders hart getroffene Gegend zu besuchen, gibt es derzeit nicht.