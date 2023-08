Abgeschnitten: Kärntner Ort soll geräumt werden

Guntschacher sollen in Ersatzquartiere

Wie lange die 30 Haushalte noch abgeschnitten bleiben, ist also unklar. „Laut derzeitigen Prognosen ist die Hemmafelsen-Straße im Dezember wieder befahrbar“, informiert Bezirkshauptmann Johannes Leitner. Am Dienstag um 17 Uhr hat es zur weiteren Vorgehensweise eine Bürgerinformation im Rüsthaus Glainach gegeben. „Dort hat es geheißen, wir sollen alle in Ersatzquartiere umziehen“, erzählt ein Betroffener.