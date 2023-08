Gratis Öffi-Tickets für Urlauber - ist das fair?

Eine Frage der Gerechtigkeit

Angesichts dieser Tatsachen stellt sich also sehr wohl die Frage der Fairness: Ist es tatsächlich gerecht, dass in Zeiten einer galoppierenden Teuerung ausgerechnet der Steuerzahler für ein Upgrade des touristischen Angebots blechen muss? Oder um ein wenig mit der Populismuskeule zu schwingen: Ermäßigte Skitickets für Einheimische sollen laut EU-Recht diskriminierend sein, aber Urlauber dürfen das exklusive Recht genießen, gratis mit Bus und Bahn zu fahren? Und warum zahlen eigentlich jene nicht mit, die am Ende am meisten profitieren, nämlich die Tourismusbetriebe? Die Form der Gegenfinanzierung dürfte also noch für einige Diskussionen sorgen - vor allem dann, wenn die „Freifahrt für Urlaubsgäste“ tatsächlich auf ganz Vorarlberg ausgedehnt werden sollte.