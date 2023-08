Red Bull Ring feiert jetzt Hollywood-Premiere

Heulende Motoren und quietschende Reifen sind am Red Bull Ring nichts Ungewöhnliches. Immerhin finden dort jährlich unzählige Veranstaltungen im Zeichen des Rennsports statt. Als die Fahrer letzten November über die Strecke fegten, wurden die Kameras für eine Produktion auf sie gerichtet, wie es sie in der Steiermark dann aber doch nicht so oft gibt: An mehreren Tagen fanden die Dreharbeiten für das actionreiche Filmerlebnis „Gran Turismo“ statt, das ab heute in den Kinos läuft.