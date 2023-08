Karenz-Modell als Köder für künftige Bürgermeister

Fehlende Karenz nach wie vor ein Manko

Enormen Handlungsbedarf um auch in Zukunft Amtsträger zu finden, sieht er bei Karenzmöglichkeiten. Derzeit dürfen Landtagsabgeordnete und Bürgermeister in Oberösterreich nicht in Karenz gehen - das gilt für Männer und Frauen. In anderen Bundesländern, etwa in Tirol oder Salzburg, ist das schon möglich. Mader selbst wollte bei seinem Sohn in Karenz gehen: „Ich war damals noch Angestellter und nebenberuflich Bürgermeister. Es ist aber nicht gegangen“, bedauert er. Die Novellierung der Gemeindeordnung steht aber ohnehin an. „Die Karenz haben wir schon als Wunsch festgehalten“, so der Gemeindebundchef.