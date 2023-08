Wien/NÖ: Sprudelnder Schatz

„Heute fließen durch die mittlerweile 150 km lange Erste Wiener Hochquellenleitung rund 220 Millionen Liter Wasser täglich, und das im freien Gefälle ohne Pumpen“, so Hans Tobler. Vom Ursprung bis zum Wasserhahn in 24 Stunden. So manch Tropfen schlummert dabei sogar bis zu 30 Jahre im Karstgestein der Wiener Alpen, bevor er an die Oberfläche sprudelt.