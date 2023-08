Arztgeheimnis verletzt: Minister tritt zurück

Am Anfang stand großer Ärger über einen kritischen Fernsehbericht zu Problemen bei der Ausstellung elektronischer Rezepte für Patienten nach Operationen. Ein Krankenhausarzt in Polen hatte in diesem Zusammenhang Kritik an Beschlüssen des Gesundheitsministers geübt. Dieser behauptete daraufhin, dass das sehr wohl gut funktioniere, schließlich habe der betroffene Arzt sich selbst Psychopharmaka und Schmerzmittel verschreiben können.