Streetworker: Warum mehr Initiativen sinnvoll sind

Rene Wagner entspricht dem klassischen Bild, das wohl viele im Kopf haben, wenn sie an Streetworker denken. Tätowiert, Kapperl und jetzt im Sommer kurze Hose. Seit zwei Jahren ist er beim Projekt Offene Jugendarbeit, das in Pinkafeld und seit einem Jahr in Oberwart aktiv ist. Er sucht den Kontakt mit den Jugendlichen, versucht Ansprechpartner zu sein. „Es geht darum, ungezwungen mit ihnen zu reden, sie ernst zu nehmen, zu fragen, was sie stört oder nervt“, erzählt er. Gleichzeitig ist ihm wichtig, kostenlose oder -günstige Angebote für die Jugendlichen zu schaffen - vom gemeinsamen Ausflug bis zum Riesenwuzzlerturnier. In Pinkafeld gibt es zudem einen eigenen Jugendraum. Viele Freizeitangebote seien für Jugendliche schwer leistbar. „Das meiste kostet Geld“, sagt Wagner.