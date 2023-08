FPÖ verzichtet vereinzelt auf Entschädigungen

Die FPÖ hat in einigen Fällen laut eigenen Angaben auf Entschädigungszahlungen jener 30 ausgewählten Personen verzichtet, die einen SPÖ-Beitrag zu angeblicher Kreml-Finanzierung auf ihrem Facebook-Profil geteilt haben. Wer „aus wirtschaftlichen Gründen“ um Kulanz ersucht hat, müsse die geforderten 1100 Euro nicht zahlen, erklärte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker via Aussendung. In dem Posting der SPÖ war behauptet worden, die FPÖ hätte Geld aus Russland erhalten.