Wirbel um Fällung: Bäume müssen Wohnungen weichen

Deutlich kahler als in der Vergangenheit sieht es seit Kurzem in der Villagasse in Hirm aus. Der Grund dafür: Auf dem Grundstück neben der Herrschaftsvilla wurden einige Bäume entfernt. Auf dem Areal ist geplant, Wohnungen und Reihenhäuser zu errichten. Die Schlägerung führt bei manchen in der Gemeinde jedoch zu Kritik und Ablehnung.